Sky Sport HD (1) 12:00 bis 15:15 Fußball Fußball Spiel des Lebens: SC Reichersbeuern - SV Wackersberg-Arzbach 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Spiel des Lebens" die Zweite. Am 3. September geht die Sky Aktion in die nächste Runde. Der "Hafenkessel" aus dem letzten Jahr wird durch die idyllische Dorfkulisse Oberbayerns abgelöst. Der Amateurverein SC Reichersbeuern setzte sich gegen zahlreiche Bewerber durch und gewann damit die HD-Live-Übertragung im Bundesliga-Standard. Beim "Sky Spiel des Lebens" tritt der Vizemeister der B-Klasse Zugspitze im Dorf-Derby gegen den SV Wackersberg an. Josef Reiter, Trainer des Voting-Gewinners aus Reichersbeuern, kann das Duell kaum erwarten: "Das ist für einen kleinen Dorfverein wie uns eine Riesengeschichte. Mal sehen, wer dann die Hosen voll hat, wenn's losgeht". Kommenta In Google-Kalender eintragen Bildergalerie