National Geographic Wildlife 03:25 bis 04:20 Dokumentation Raubtier ohne Beute Todeskampf unter Wasser USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Für eine erfolgreiche Jagd unter Wasser ist eine perfekte Kombination aus Schnelligkeit und Strategie unerlässlich. Ein noch so kleines Missgeschick kann dramatische Folgen haben und die Beute verschrecken. Aber auch die Top-Räuber des Ozeans sind nicht vor Fehlern gefeit. Raubtier ohne Beute begleitet Hai, Orca und Co. bei ihren Beutezügen und zeigt spannende Fälle, in denen am Ende nicht der vermeintlich Stärkere als Sieger hervorgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Predator Fails

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 437 Min. Silvester Party

Show

Nick 21:00 bis 05:45

Seit 437 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 237 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 167 Min.