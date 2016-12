National Geographic Wildlife 20:10 bis 21:00 Dokumentation Gorongosa - Ein Paradies kehrt zurück Kampfzone NL 2015 2017-01-01 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit dem Auftauchen eines neuen Löwenmännchens bricht im Gorongosa National Park ein offener Revierkampf aus. Es geht um die Frage: Wer ist der wahre König der Löwen? Inzwischen ist auch Bob Pooles Schwester Joyce zurückgekehrt. Sie will endlich herausfinden, warum sich die Elefanten des Parks so seltsam verhalten. Gemeinsam mit einer Patrouille von Rangern geht Bob auf einen Nacheinsatz. Sie wollen verstehen, was Elefantenbullen dazu treibt, die Pflanzungen benachbarter Bauern zu verwüsten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Africa's Wild Kingdom Reborn

