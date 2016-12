National Geographic Wildlife 16:50 bis 17:40 Dokumentation Amazonas unter Strom SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Amazonasbecken ist eine der wildesten Regionen der Erde. Viele Bereiche des gigantischen Dschungels sind bis heute weitgehend unerforscht. Vor allem die Welt der Wasserbewohner erweist sich als wahres Panoptikum bizarrer Kreaturen. Doch hinter dieser tierischen Freakshow verbergen sich Wesen, die sich perfekt an ihre Umgebung angepasst haben. Zu ihnen gehören Fische, die über einen elektrischen sechsten Sinn verfügen. Die Tiere können sozusagen drahtlos miteinander kommunizieren. Mit Hilfe von Elektroschocks sind sie sogar in der Lage, das Herz eines Menschen zum Stillstand zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amazon's Electric Fish