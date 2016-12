National Geographic Wildlife 06:25 bis 07:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Hausarrest USA 2016 2017-01-23 10:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit seinem Golden Retriever Captain hat sich Ted einen Unruhestifter ins Haus geholt - dabei wollte er eigentlich seinen Ruhestand genießen. Tochter Jennifer ruft Cesar zu Hilfe, der das Problem sofort erkennt. Captains wüste Art kommt daher, dass ihm Auslauf und Bewegung fehlt. Sein zweiter Fall führt Cesar in eine Apartmentanlage, die von Terrier-Mischling Roxy auf Trab gehalten wird. Seine Besitzer Jose und Fabiola machen sich außerdem Sorgen, dass Roxy zur Gefahr für ihren Nachwuchs werden könnte. Das junge Paar erwartet Zwillinge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue