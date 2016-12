Junior 08:25 bis 08:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Der Mondtruck USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 111A Holly zeigt eines Abends Chuck, wie Sternschnuppen vom Himmel fallen. Sofort malt Chuck sich aus, wie es wäre, einem außerirdischen Mondtruck zu begegnen. Beim Spielen auf dem Lagerplatz hört Chuck plötzlich merkwürdige Geräusche und findet seltsame Spuren. Er macht sich auf die Suche - in der festen Überzeugung, dass sich irgendwo ein Mondtruck befinden müsse. 111B Chuck und seine Freunde sind fasziniert von dem Fernseh-Star Zoom Zoomerton), der Bulli Bumper besiegt. Also spielen sie dieses Spiel nach. Doch dann erzählt ihnen Elmar, dass Bulli Bumper demnächst höchstpersönlich auf dem Rastplatz eintreffen wird. Chuck und seine Freun In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6