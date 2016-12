Junior 06:50 bis 07:00 Trickserie Vipo entdeckt die Welt Rettung aus dem Buschfeuer ISR 2008 Stereo 16:9 Merken Eine Kängurufamilie hüpft pausenlos durch die Gegend, gefolgt von einer Koalafamilie, die heimlich um die Kängurus schleicht und ihnen ärgerliche Streiche spielt. Plötzlich bricht ein Buschfeuer aus. Und die Tierkinder sind spurlos verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: VIPO - Adventures of the Flying Dog Musik: Nir Gedasi, Niv Golan