Gia - Der Preis der Schönheit USA 1998 Sie war das Enfant terrible unter den Topmodels der frühen 80er: Gia Carangi (Angelina Jolie) wird schon als Teenager entdeckt. In New York treibt sie ihre Karriere voran und verbirgt dabei ihren sensiblen Kern unter einer harten Schale aus Sex, Partys und Aggression. Der Kampf mit ihrer dominanten Mutter treibt Gia in die Drogen, schließlich stirbt sie 1986 als ein frühes prominentes Aids-Opfer. - Golden Globe für die junge Angelina Jolie in einem fesselnden Porträt des Supermodels, gedreht als Mix aus Spielfilm und originalen Interviews. Schauspieler: Angelina Jolie (Gia Carangi) Elizabeth Mitchell (Linda) Kylie Travis (Stephanie) Faye Dunaway (Wilhelmina Cooper) Mercedes Ruehl (Kathleen Carangi) Eric Michael Cole (T.J.) Louis Giambalvo (Joe Carangi) Originaltitel: Gia Regie: Michael Cristofer Drehbuch: Michael Cristofer, Jay McInerney Kamera: Rodrigo García Musik: Terence Blanchard

