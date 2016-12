Sky Atlantic HD 00:15 bis 02:00 Drama Zeugenschutzprogramm USA 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gangsterboss Bobby Batson (Tom Sizemore) steht auf der Abschussliste seiner Mafiakollegen. Um sich zu retten, sieht er nur einen Weg: Er stellt sich der Polizei und nimmt mit seiner Familie an einem Zeugenschutzprogramm teil. In einem geheimen Trainingscenter soll Federal Marshall Beck (Forest Whitaker) die Batsons auf ihr neues Leben ohne Geld, Freunde und Verwandte vorbereiten. Dabei brechen bald lange verschüttete Familienkonflikte auf. - Fesselndes Krimidrama, glänzend besetzt und zweifach Golden-Globe-nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Sizemore (Bobby Batton) Mary Elizabeth Mastrantonio (Cindy Batton) Forest Whitaker (Inspektor Steven Beck) Shawn Hatosy (Sean Batton) Skye McCole Bartusiak (Suzie Batton) William Sadler (Sharp) Jim Metzler (Jim Cutler) Originaltitel: Witness Protection Regie: Richard Pearce Drehbuch: Daniel Therriault Kamera: Fred Murphy Musik: Cliff Eidelman Altersempfehlung: ab 16