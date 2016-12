Sky Atlantic HD 20:50 bis 21:40 Actionserie Strike Back Tödliches Kommando (2) GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Spur von Top-Terroristen Latif finden die ungleichen Agenten Damien Scott (Sullivan Stapleton) und Michael Stonebridge (Philip Winchester) den mysteriösen Mahmood. Doch der ist in Wirklichkeit eine Frau. Sie berichtet den beiden von einer verschollenen Ladung Massenvernichtungswaffen, mit der der US-Geheimdienst einst den Einmarsch im Irak rechtfertigen wollte. Aber nun sind die Waffen Terroristen in die Hände gefallen ... - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Amanda Mealing (Col. Eleanor Grant) Eva Birthistle (Capt. Kate Marshall) Jimi Mistry (Maj. Jamal Ashkani / Latif) Richard Armitage (Sgt. John Porter) Rhashan Stone (Maj. Oliver Sinclair) Originaltitel: Strike Back Regie: Daniel Percival Drehbuch: Frank Spotnitz, Chris Ryan Musik: Ilan Eshkeri, Scott Shields Altersempfehlung: ab 18