Sky Atlantic HD 20:00 bis 20:50 Actionserie Strike Back Tödliches Kommando (1) GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Agent John Porter (Richard Armitage) wurde von dem pakistanischen Top-Terrorist Latif entführt. Seine geheime MI6-Spezialeinheit "Section 20" will seinen Kameraden um jeden Preis befreien. Doch nur der unehrenhaft entlassene Ex-Delta-Force-Soldat Damien Scott (Sullivan Stapleton) kann Latif indentifizieren. Also muss Elitesoldat Michael Stonebridge (Philip Winchester) den amerikanischen Draufgänger in Malaysia rekrutieren. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sergeant Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sergeant Damien Scott) Amanda Mealing (Colonel Eleanor Grant) Eva Birthistle (Captain Kate Marshall) Jimi Mistry (Maj. Jamal Ashkani) Richard Armitage (Sgt. John Porter) Rhashan Stone (Maj. Oliver Sinclair) Originaltitel: Strike Back Regie: Daniel Percival Drehbuch: Frank Spotnitz, Chris Ryan Musik: Ilan Eshkeri, Scott Shields Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Das Dschungelbuch

Trickserie

KI.KA 20:00 bis 21:00

Seit 40 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 20:00 bis 21:15

Seit 40 Min. Silvesterstadl

Show

Das Erste 20:15 bis 00:30

Seit 25 Min. Willkommen 2017

Show

ZDF 20:15 bis 00:30

Seit 25 Min.