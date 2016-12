Sky Atlantic HD 10:55 bis 11:55 Mysteryserie True Blood Zu guter Letzt USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sookie (Anna Paquin) kann sich Bens (Rob Kazinsky) mysteriöser Anziehungskraft nicht länger widersetzen und lädt ihn schließlich zum Abendessen bei sich ein. Eric (Alexander Skarsgård) zieht Gouverneur Burrell (Arliss Howard) wegen seinen üblen Machenschaften zur Verantwortung und trifft ihn genau dort, wo es ihm am meisten schadet. Unterdessen bekommen Andys Töchter, die sich in rasender Geschwindigkeit entwickeln, gefährliche Gesellschaft. - Sexy, blutig, wild: die sechste Staffel der coolen, emmyprämierten Vampirsaga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Alexander Skarsgård (Eric Northman) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: Alexander Woo, Charlaine Harris Kamera: Romeo Tirone Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 12