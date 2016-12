MGM 23:40 bis 01:15 Actionfilm Redirected - Ein fast perfekter Coup GB, LIT 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Michael (Scot Williams) traut seinen Augen nicht, als er eines Morgens blutverschmiert in einem Hotelzimmer, mit einem Batzen Geld im Gepäck, aufwacht. Zu seinem Entsetzen stellt er fest, dass er sich in Litauen befindet. Langsam kehren seine Erinnerungen zurück: Kurz bevor er seiner Freundin einen Heiratsantrag machen wollte, haben seine drei Kumpels ihn zu einem Ausflug entführt, der mit einem ausgeraubten Casino und Michael als Fluchtwagenfahrer endete. Das Flugzeug, das sie eigentlich nach Malaysia bringen sollte, wurde nach Osteuropa umgeleitet - "redirected" - Spannende Actionkomödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vinnie Jones (Golden Pole) Scot Williams (Michael) Gil Darnell (Johnny) Oliver Jackson (Tim) Anthony Strachan (Ben) Andrius Ziurauskas (Staska) Vytautas Sapranauskas (Algis) Originaltitel: Redirected Regie: Emilis Velyvis Drehbuch: Jonas Banys, Emilis Velyvis, Lewis Britnell Kamera: Feliksas Abrukauskas Musik: Paulius Kilbauskas, Domas Strupinskas Altersempfehlung: ab 16