MGM 22:05 bis 23:40 Komödie Der Partyschreck USA 1968 Nach Ideen von Blake Edwards Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der indische Filmstatist Hrundi V. Bakshi (Peter Sellers) zieht Katastrophen magisch an. Während Dreharbeiten zerstört er die Filmkulisse und wird gefeuert. Dann landet der tollpatschige Inder auch noch versehentlich auf der Party eines Hollywood-Produzenten. - Ein grandioser Klassiker mit ebensoviel Slapstick wie subtilem Humor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sellers (Hrundi V. Bakshi) Claudine Longet (Michele Monet) Marge Champion (Rosalind Dunphy) Steve Franken (Levinson) Fay McKenzie (Alice Clutterbuck) J. Edward McKinley (Produzent Fred Clutterbuck) Buddy Lester (Davey Kane) Originaltitel: The Party Regie: Blake Edwards Drehbuch: Blake Edwards, Tom Waldman, Frank Waldman Kamera: Lucien Ballard Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 6