MGM 13:30 bis 15:25 Filme Rocky USA 1976 Stereo 16:9 HDTV Amateurboxer Rocky Balboa wohnt in einem heruntergekommenen Viertel in Philadelphia und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Er träumt vom großen Durchbruch und einer besseren Zukunft. Eines Tages erhält er die Chance seines Lebens: Der amtierende Schwergewichtsweltmeister, Apollo Creed, findet Gefallen daran einem Underdog die Chance auf einen Titelkampf zu bieten. Trotz anfänglicher Bedenken nimmt Rocky die unerwartete Herausforderung an und absolviert, mit Hilfe seines Trainers Mickey, innerhalb kürzester Zeit ein eisernes Training. Dass er von allen unterschätzt wird, kommt ihm dabei nicht ungelegen... Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky) Talia Shire (Adrian) Burt Young (Paulie) Carl Weathers (Apollo) Burgess Meredith (Mickey) Thayer David (Jergens) Joe Spinell (Gazzo) Originaltitel: Rocky Regie: John Avildsen Drehbuch: Sylvester Stallone Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12