MGM 06:00 bis 08:05 Abenteuerfilm Taras Bulba USA, JUG 1962 Nach der Erzählung von Nikolai Gogol Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im 16. Jahrhundert kämpfen Polen und Kosaken gemeinsam gegen die Türken. Weil Kosakenführer Taras Bulba (Yul Brynner) von den Polen verraten wird, zieht er sich in die Berge zurück. In Kiew verliebt sich sein Sohn Andrei (Tony Curtis) ausgerechnet in die junge Polin Natalia (Christine Kaufmann). - Farbenprächtiges Hollywood-Spektakel in hervorragenden Cinemascope-Bildern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yul Brynner (Taras Bulba) Tony Curtis (Andrei Bulba) Christine Kaufmann (Natalia Dubrow) Sam Wanamaker (Filipenko) George Macready (Gouverneur) Brad Dexter (Shilo) Guy Rolfe (Prinz Grigory) Originaltitel: Taras Bulba Regie: J. Lee Thompson Drehbuch: Waldo Salt, Karl Tunberg Kamera: Joseph MacDonald Musik: Franz Waxman Altersempfehlung: ab 12