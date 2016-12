TNT-Serie 12:25 bis 13:20 Krimiserie Signos - Im Zeichen der Rache Rückläufiger Merkur ARG 2015 16:9 Merken Antonio hat sein nächstes Opfer ins Auge gefasst und will an ihm ein weiteres Exempel statuieren. Während Maria und Pablo noch dabei sind, die Identität des nächsten Opfers herauszubekommen, führen sie die Spuren zu einem Nachbarn. Außerdem bringt Antonio seine Frau in die Psychiatrie, doch das könnte sich als Fehler herausstellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julio Chávez (Antonio Cruz) Claudia Fontán (Laura Cruz) Alberto Ajaka (Pablo Agüero) Roxana Berco (Mónica) Luciano Cáceres (Ricardo) Noemí Frenkel (Sra. Fuentes) Pilar Gamboa (Florencia Barón) Originaltitel: Signos Regie: Daniel Barone