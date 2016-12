TNT-Serie 09:15 bis 10:05 Serien McLeods Töchter Geteilter Schmerz AUS 2009 16:9 Merken Nach der Fehlgeburt sind Phil und Moira am Boden zerstört, aber es gelingt ihnen nicht, miteinander darüber zu sprechen. Jasmines Turnierpferd kommt nicht damit zurecht, Farmarbeit zu verrichten und es scheut immer wieder grundlos. So muss Jasmine schließlich eine schwere Entscheidung treffen. Nachdem Ingrids Handy kaputt gegangen ist, springt Tayler kurzerhand ein und koordiniert die Termine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Abi Tucker (Grace Kingston) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Matt Passmore (Marcus Turner) Edwina Ritchard (Jaz McLeod) Originaltitel: McLeod's Daughters Drehbuch: Chris Corbett Altersempfehlung: ab 6