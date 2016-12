TNT-Serie 05:05 bis 05:50 Mysteryserie Pretty Little Liars Dates mit Hindernissen USA 2011 16:9 Merken Nachdem Emilys Mutter der ganzen Welt von Emilys Stipendium erzählt, ist die kurz davor, ihrer Mutter die ganze Geschichte zu beichten. Spencer glaubt, dass Wren der Einzige ist, der ihr die gesuchten Informationen geben kann. Aber sind Spencer und die anderen wirklich bereit für die Wahrheit? Aria trifft derweil zufällig auf Jason. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Dean White Drehbuch: Charles Grant Craig Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12