Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Familienserie Weißblaue Wintergeschichten Die Zwickmühle / Ein echter Knaller D 1997 Stereo Die Zwickmühle: Bernd Kolberg ist etwas nervös: Im Fond seines Wagens sitzt sein Sohn Florian, den er ohne Wissen seiner Mutter Iris Becker in ein gemütliches Berghotel entführt. Iris gerät außer sich. Seit der Trennung von Bernd kümmert sie sich trotz ihres stressigen Jobs um Florian. Sie kann ihm aufgrund ihres Wohlstandes alles bieten. Doch genau das ist der Grund, der Bernd veranlasst, Florian mal eine andere Welt zu zeigen als Markenklamotten und High-Tech-Spielzeug. Marie Buchleitner, die Wirtin des kleinen Familienbetriebes, ahnt von den Vorgängen in ihrem Haus zunächst gar nichts, denn sie hat sich in Bernd verliebt. Schauspieler: Willy Harlander (Marie Buchleiner) Christiane Brammer (Arthur) Franz Tscherne (Bernd Kolberg) Luis Pietsch (Daniela Hübner) Karin Braun (Wolfgang Waginger) Peter Fricke (Thomas Zeitler) Carsten Voigt (Michi Petzold) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Peter Weissflog Drehbuch: Marlies Ewald, Rolf René Schneider Musik: Norbert Jürgen Schneider