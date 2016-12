Heimatkanal 12:20 bis 13:55 Krimi Der Bulle von Tölz - Bulle und Bär D 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der passionierte Jäger Franz Kufner wird tot im Nachbarrevier aufgefunden. Die Obduktion ergibt, dass die tödlichen Verwundungen von einem Bären stammen. Die Medien überschlagen sich: Wieder ist ein Bär nach Bayern eingewandert, doch diesmal ist die Abschussanordnung unumstritten, diesmal war das Opfer kein Meerschweinchen, sondern ein Mensch. Die Jäger, unter ihnen Staatsanwalt Lenz, rüsten zur Bärenhatz. Auf der anderen Seite formiert sich die Bärenlobby und mittendrin steht ein nachdenklicher Benno Berghammer, der nicht so recht an die Bärentheorie glauben will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Moritz Lindbergh (Staatsanwalt Lenz) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Gerald Alexander Held (Meidenbauer) Rudolf Krause (Albrecht Kornfelder) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Cornelia Willinger Kamera: Thomas Meyer Musik: Johannes Barnikel, Stefan Wildfeuer Altersempfehlung: ab 12