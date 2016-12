Spiegel Geschichte 22:35 bis 00:25 Dokumentation Mordermittler - Killern auf der Spur D 2016 Stereo 16:9 Merken Das Böse ist ihr Alltag. Ungeklärte Mordfälle sind ihr Spezialgebiet. DNA-Analysen, Täterprofiling und modernste Technik bieten den Kriminalisten ungeahnte Möglichkeiten bei der Tätersuche. Unterstützt werden Mordkommissare heute fast immer von Kollegen der Operativen Fallanalyse. Zu den erfolgreichsten in ganz Europa gehören die Profiler der bayrischen OFA. Anhand der spektakulären Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Serienmörder Manfred Seel und des bis heute nicht identifizierten Ölfleckmörders zeigt SPIEGEL Geschichte, wie moderne Ermittlungsarbeit in Deutschland funktioniert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mordermittler - Killern auf der Spur Altersempfehlung: ab 16