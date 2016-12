Spiegel Geschichte 15:25 bis 16:25 Dokumentation Riskante Partie: Wenn das Spiel zur Sucht wird AUS 2015 Stereo 16:9 Merken Eine Glücksspielwelle hat den Fünften Kontinent erfasst. Jedes Jahr versenken die Australier Milliarden in Spielautomaten. Auf jeden Einwohner kommen hier fünfmal mehr Automaten, als dies in den USA der Fall ist. Doch der vermeintliche Spaß ist riskant: Zocken kann süchtig machen. Die Dokumentation "Riskante Partie: Wenn das Spiel zur Sucht wird" beschäftigt sich mit den Gefahren des Spielrausches. Interviews mit Neurologen, Spieleentwicklern und Opfern zeichnen ein detailliertes Bild der Sucht und ihrer Folgen. In Google-Kalender eintragen