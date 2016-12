Spiegel Geschichte 13:50 bis 14:40 Magazin einestages tv Mysterium Jenseits - Über Tiefkühlleichen, Schrumpfköpfe und Kristallschädel D 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 79: Das Jenseits ist seit jeher ein mystischer Bereich. In etlichen Kulturen ist es ein unterirdisches Totenreich, in das man nach seinem Ableben hinabsteigt. Doch es gibt Menschen, die nur darauf warten, von dort zu entfliehen. einestages tv stellt sogenannte Kryoniker vor, die ihre Körper nach dem Tod tiefkühlen lassen, in der Hoffnung auf eine irdische Rückkehr in ihren alten Körpern. Der Film spürt dem makabren Umgang mit den Verblichenen nach, den indigene Völker Südamerikas über Jahrhunderte gepflegt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: einestages tv