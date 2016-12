Spiegel Geschichte 09:50 bis 10:40 Dokumentation Indien - Der Aufstieg zur Großmacht GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Nachdem Großbritannien seine Kolonie Indien in die Freiheit entlassen hatte, entstanden zwei unabhängige Staaten: Indien und Pakistan. Die Zweiteilung des Landes und die Umsiedelung der Menschen waren mit Konflikten und viel Blutvergießen verbunden. Beide Länder suchten nach der 200 Jahre währenden britischen Kolonialherrschaft sehr unterschiedliche Wege in die Freiheit. In Indien bestimmten vor allem Jawarhal Nehru und seine Tochter Indira Gandhi die Entwicklung des Landes. Demokratie und wirtschaftliches Wachstum veränderten Indien dramatisch. Doch es ist bis heute ein Land der Mysterien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Indien - Der Aufstieg zur Großmacht