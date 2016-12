Disney XD 01:05 bis 01:25 SciFi-Serie S3 - Gemeinsam stärker Der Stein aus dem All USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Bree ist enttäuscht, weil sie bei einer Rangliste, die alle Teammitglieder nach deren Wichtigkeit ordnet, schlechter abschneidet als erwartet. Unterdessen taucht ein übermächtiger Stein aus dem All vom Mighty Med wieder auf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: William Brent (Chase Davenport) Bradley Steven Perry (Kaz) Jake Short (Oliver) Paris Berelc (Skylar Storm) Kelli Berglund (Bree Davenport) Elisha Henig (AJ) Originaltitel: Lab Rats: Elite Force Regie: Hal Sparks Drehbuch: Mark Brazill Musik: Bert Selen Altersempfehlung: ab 6