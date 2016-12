Disney XD 21:55 bis 22:15 Trickserie Disneys American Dragon Amors Pfeile USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake ist so in Rose verliebt, dass er Probleme mit der Konzentration bekommt. Großvater macht sich deshalb Sorgen um ihn. Auf einer von der Schule veranstalteten Liebes-Kreuzfahrt sieht Jake Brad in der Nähe von Rose und wird eifersüchtig. Da er gerade den Bogen und die Pfeile Amors hüten muss, beschließt er, Rose durch einen gezielten Schuss zurück zu erobern. Da Rose aber nie aufgehört hatte, Jake zu lieben, tritt die entgegen gesetzte Wirkung ein: Rose hasst Jake wieder und versucht, ihn mit Hilfe des Jägerclans zu erlegen... Jake ist so in Rose verliebt, dass er Probleme mit der Konzentration bekommt. Großvater macht sich deshalb Sorgen um ihn und bittet Rose, die Freundschaft mit Jake zu beenden. Auf einer von der Schule veranstalteten "Liebes-Kreuzfahrt" sieht Jake Brad in der Nähe von Rose und wird eifersüchtig. Da er gerade den Bogen und die Pfeile Amors hüten muss, beschließt er, Rose durch einen gezielten Schuss zurück zu erobern. Da Rose aber nie aufgehört hatte, Jake zu lieben, tritt die entgegen gesetzte Wirkung ein: Rose hasst Jake wieder und versucht, ihn mit Hilfe des Jägerclans zu erlegen. In letzter Sekunde kann Jake sie durch einen weiteren Pfeilschuss wieder zur Vernunft bringen. Trotzdem erfüllt Rose weiterhin Großvaters Bitte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Steve Loter, Christian Roman Drehbuch: Scott M. Gimple Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6