Disney XD 20:15 bis 20:40 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 101 Eishockeyfieber / Die Neujahrsweltraumkugel USA 2007 Stereo 16:9 HDTV (a) Phineas und Ferb erfinden ein neues Spiel, genannt Hockey Z-9, und spielen während eines örtlichen Hockeyspiels eine Runde davon. Währenddessen versucht Candace Jeremy glaubhaft zu machen, sie sei eine Hockeyexpertin. (b) Phineas und Ferb bauen eine riesige Kugel, die um Mitternacht an Silvester aus dem All zur Erde herabsteigen soll. Währenddessen versucht Candace, ihre Brüder auffliegen zu lassen, bevor ihre Vorsätze für das neue Jahr in Kraft treten. Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire