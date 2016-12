Disney XD 18:50 bis 19:10 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Zahn-Flash / Flash ohne High-Tech F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Flash bringt den Ronks etwas über Zahnhygiene bei während Walter verzweifelt versucht, eine Jägerin auf sich aufmerksam zu machen. (b) Walter wettet, dass Flash keine 24 Stunden im Dschungel ohne seine High-Tech-Geräte überleben würde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Olivier Jean-Marie