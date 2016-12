Disney XD 08:20 bis 08:40 Trickserie Die 7Z Königin Hildy / Freunde in der Not USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a)Während die Königin auf reisen ist, reißt Hildy die Macht an sich. (b) Brummbärs Ziege Giselle und Grims Schwein Blümchen sind verschwunden. Die zwei Feinde müssen sich nun zusammenraufen, um ihre Tiere zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The 7D Regie: Jeff Gordon