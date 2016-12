National Geographic People 23:15 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Heroin im Gepäck GB 2009-2011 2016-12-31 03:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Veteranin Kim Hood braucht dringend eine Auszeit. Als Lisa Taylor, die Cousine ihrer Freundin, sie fragt, ob sie sie auf einer Geschäftsreise nach Thailand begleiten möchte, nimmt sie daher dankend an. Im fernen Asien, denkt Kim, kann sie neue Energie für den Alltag schöpfen. Ihr Misstrauen wird geweckt, als Lisa bei Telefongesprächen mit dem vermeintlichen Lieferanten für Nagelprodukte extrem nervös und angespannt wirkt. Trotzdem hinterfragt Kim das eigenartige Verhalten nicht weiter, denn schließlich ist sie im Urlaub. Erst wenige Stunden vor der Rückreise erfährt sie den wahren Grund des Geschäftstrips: Lisa will eine große Menge Heroin in die Vereinigten Staaten schmuggeln und ist auf ihre Mithilfe angewiesen. Mit großem Widerwillen lässt Kim sich auf den hochriskanten Kurierdienst ein - und wandert dafür sechs Jahre in einen thailändischen Knast mit miserablen Haftbedingungen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad