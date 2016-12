National Geographic People 09:45 bis 10:10 Dokumentation National Geographic Fotos Der Geister-Bär USA 2010 2017-01-06 07:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Wildlife-Fotograf Paul Nicklen begibt sich in der kanadischen Provinz British Columbia auf die Suche nach einem Phantom: dem nur hier beheimateten weißen Schwarzbären! Die im "Great Bear Rainforest" lebenden Schwarzbären weisen eine genetische Besonderheit auf, die dazu führt, dass eines von zehn Jungen mit einem weißen Fell geboren wird. Paul Nicklen will die Tiere fotografieren und ihnen dabei so nahe kommen, wie niemand zuvor. Nur wenige Menschen haben die Geister des Waldes bislang gesehen. Mit seinen sorgfältig vorbereiteten und einfühlsamen Bärenporträts will Paul Nicklen das ändern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nat Geo's Most Amazing Photos