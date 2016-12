National Geographic People 06:35 bis 07:00 Dokumentation National Geographic Fotos Der Mammutbaum USA 2009 2017-01-02 07:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Die bis zu 100 Meter hohen Küstenmammutbäume im Redwood-Nationalpark in Kalifornien gehören zu den höchsten Bäumen der Welt. Um sie in voller Länge zu fotografieren, braucht man Abstand, doch der ist meist nicht gegeben. Doch der Fotograf Michael "Nick" Nichols hat sich in den Kopf gesetzt, einen einzelnen "Redwood" in Gänze abzulichten. Sein Ziel: das erste nahtlose HD-Foto eines Küstenmammutbaums - von Boden bis Wipfel. Er begibt sich in die umliegenden Bäume, um "seinen" Baum aus unterschiedlichen Höhen fotografieren zu können. Die einzelnen Bilder werden schließlich zu einem Ganzen zusammengefügt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nat Geo's Most Amazing Photos