National Geographic 04:05 bis 04:30 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2016 2017-01-12 07:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit dem Fahrrad durch Wasser zu fahren, klingt nicht nach einer besonders schlauen Idee. Wie schmerzhaft, peinlich und - zumindest für den Zuschauer - auch amüsant das konkret aussehen kann, ist eines der Themen dieser Folge. Mindestens ebenso lustig sind für Außenstehende die Kunststücke mit einem Hoverboard, besonders dann, wenn sie gründlich missglücken. Und auch das Benutzen eines Cyr wheel - einem dem Rhönrad ähnlichen, aber nur aus einem einzigen Reifen bestehenden Akrobatikgerät - sollte man definitiv besser den Leuten überlassen, die wissen, wie es geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 438 Min. Silvester Party

Show

Nick 21:00 bis 05:45

Seit 438 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 238 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 168 Min.