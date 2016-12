National Geographic 18:50 bis 19:20 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Versandhändler tüfteln schon seit längerem an einem Konzept, in Zukunft kleinere Waren per Drohne zu liefern. Doch auch im Elektromarkt sind die unbemannten Luftfahrzeuge der Renner - ob bestückt mit einer Kamera für eindrucksvolle Luftaufnahmen oder als ferngesteuertes Flugspielzeug. "Science of Stupid" erklärt anhand missglückter Beispiele, wie Hobbypiloten eine Bruchlandung ihrer Drohne vermeiden. Des Weiteren beschäftigt sich Moderator Richard Hammond u.a. mit Motorradtrips auf Sanddünen und Skifahren auf Metallschienen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid