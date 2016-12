National Geographic 14:20 bis 15:10 Dokusoap Geld stinkt nicht Alles oder Nichts USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Im kalifornischen Martinez haben Al und Herb das Wurzelholz eines Pepperwood-Baumes entdeckt. In den Appalachen läuft Billy Taylor bei der Suche nach wertvollen Ginseng-Wurzeln die Zeit davon. Gleichzeitig spekuliert der Aal-Fischer Ray Turner auf einen letzten, großen Fang. Doch die Aal-Reuse ist verklebt und muss erst gereinigt werden. Im Wattenmeer vor Maine hofft Jim Campbell, an seinem Geburtstag eine ruhige Kugel schieben zu können. Doch sein Partner Andy braucht dringend Geld. Deshalb kommt es bei der Frage, wo sie graben sollen, zu Spannungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Filthy Riches