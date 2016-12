National Geographic 12:45 bis 13:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz in der Kälte CDN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken 19. Januar 1988. Continental Express-Flug 2286 ist auf dem Weg von Denver nach Durango im südlichen Colorado. Alles scheint nach Plan zu verlaufen. Doch als die Maschine bereits die Landebahn ansteuert, kommt es plötzlich zur Katastrophe. Nur ein paar Kilometer vom Ziel entfernt stürzt das Flugzeug in der eisigen Winterkälte ab - neun von 17 Menschen an Bord verlieren ihr Leben. Bei den Untersuchungen stehen die Ermittler zunächst vor einem Rätsel. Erst eine ungewöhnliche Vermutung bringt sie schließlich auf die richtige Spur. Schritt für Schritt kommen sie der schockierenden Wahrheit näher... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation