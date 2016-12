National Geographic 11:05 bis 11:55 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz über Sao Paulo CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nur Sekunden nach ihrem Start vom Congonhas Flughafen in Sao Paulo, stürzt die Maschine in ein Wohnviertel, geht in Flammen auf und reißt alle 95 Passagiere in den Tod. Experten erkennen eine Reihe von Fehlern, die zu diesem Unglück geführt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aviva Armour-Ostroff (Regina Lemos) Stephen Bogaert (Narrator) Davide D'Izzia (Dennis Grossi) Daniel Della Penna (Lead Investigator Carlos Da Conceicao) Aidan Desalaiz (Jorge Da Silva) Joseph Di Mambro (Captain Jose Moreno) Jerrold Karch (Arnaldo Da Silva) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Tim Wolochatiuk Drehbuch: Julia Nunes Musik: Christophe Henrotte