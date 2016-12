National Geographic 09:40 bis 10:10 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Königin Kleopatra GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie ist eine der berühmtesten Frauen der Weltgeschichte - Kleopatra, die letzte Pharaonin auf dem ägyptischen Thron. Sie verführte Julius Cäsar und dessen Weggefährten Marcus Antonius, die im 1. Jahrhundert vor Christus als die beiden mächtigsten Männer der Welt galten. Eigentlich müsste es zahlreiche realistische Bildnisse von der schönen Königin geben, denn immerhin gehörte sie zum Jetset der Antike. Doch weit gefehlt! Alles, was wir heute von Kleopatra kennen, sind eher schematische Darstellungen ohne individuelle Züge, obwohl derartige Arbeiten zur Zeit des Hellenismus durchaus üblich waren. Bis auf eine Ausnahme existiert in Ägypten keine derartige antike Abbildung, die unbeschädigt ist. Aus historischen Quellen ist jedoch bekannt, dass es diese Abbildungen gegeben hat. Warum ist das so? Wurde das Bild Kleopatras systematisch ausgelöscht? Und wenn ja, wer veranlasste die Zerstörung der Porträts? Über 2.000 Jahre nach dem Tod der antiken Herrscherin begibt sich ein internationales Expertenteam auf die Suche nach den Ursachen. Dabei finden die Forscher heraus, dass Kleopatras sprichwörtlicher Sex Appeal in diesem Zusammenhang eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Bouchet (Mark Antony) Gemma Deerfield (Cleopatra) Struan Rodger (Himself/Narrator) Originaltitel: Mystery Files Regie: Ben Mole Kamera: Haydn Denman Musik: Chris Biondo, Lenny Williams