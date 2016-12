Das Erste 13:30 bis 16:30 Magazin Sportschau Vierschanzentournee D 2016 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Der Norweger Martin Johnsrud Sundby gewann im letzten Jahr zum zweiten Mal die Gesamtwertung der Tour de Ski. Zuvor hatte er bereits in der Saison 2013/2014 die Tour für sich entschieden. Sein Sieg in der Saison 2014/2015 wurde ihm wegen eines Verstoßes gegen die Dopingbestimmungen aberkannt. Sundby hatte ein Asthmamittel benutzt, dass er nicht ordnungsgemäß angemeldet hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sportschau