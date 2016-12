Das Erste 05:55 bis 07:20 Trickfilm Drachenzähmen leicht gemacht USA 2010 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit vielen Jahren wird das Wikingerdorf auf der Insel Berk von hungrigen Drachen heimgesucht. Da der Hass auf die Feuerspucker groß ist, gilt es als höchste Ruhmestat, diese zu erlegen. Auch der kleine Hicks, Sohn des Stammeshäuptlings Haudrauf, träumt davon, eines der Ungetüme zu töten - ganz nach dem Vorbild seines draufgängerischen Vaters. Allerdings gilt der schmächtige Junge im Dorf nicht gerade als Held. Dann aber trifft er in einem abgelegenen Tal auf einen flugunfähigen Drachen, den er kurz zuvor mit einer selbst gebastelten Schleuder verletzt hat. Und noch dazu auf ein als besonders gefährlich geltendes Exemplar der sagenumwobenen "Nachtschatten". Nie zuvor hatte je ein Mensch einen solchen Drachen zu Gesicht bekommen. Hicks bietet sich eine große Chance, zum Helden zu avancieren. Aber der Junge bringt es nicht übers Herz, das wehrlose Geschöpf zu töten. Stattdessen versorgt er den kleinen Drachen mit Nahrung, bastelt ihm eine Prothese als Flughilfe und gibt ihm den Namen Ohnezahn. Nach anfänglichem Misstrauen entwickelt sich eine heimliche Freundschaft zwischen den beiden, von der natürlich niemand erfahren darf. Je mehr Zeit Hicks mit seinem neuen Freund verbringt, desto mehr lernt er über dessen Spezies - was ihm beim täglichen Drachentöter-Training im Dorf sehr zugute kommt. Bald wird der einstige Tollpatsch zum gefeierten Anführer seiner Clique. Sein neu erlangtes Wissen will er aber nicht gegen die Drachen wenden. Denn mittlerweile weiß Hicks, dass diese nur aus bitterer Not räubern. Fieberhaft sucht er nach einem Weg, auch die anderen Menschen davon zu überzeugen. Als die jedoch von seiner Freundschaft erfahren, wird Hicks als Verräter ausgestoßen und Haudrauf bricht wutentbrannt mit seiner Horde zum Drachennest auf. Doch mit Unterstützung seiner treuen Freundesclique versucht der mutige Häuptlingssohn, das Schlimmste zu verhindern. Der amerikanische Animationsfilm besticht durch eine intelligente Abenteuergeschichte, originelle Charaktere und die temporeiche Inszenierung. Dabei erzählt er von zeitlosen Themen wie Freundschaft, Brüderlichkeit und dem Überwinden von Vorurteilen. Die Regisseure Dean DeBlois und Chris Sanders, bekannt durch den Oscar-nominierten Animationshit "Lilo & Stitch", feierten mit "Drachenzähmen leicht gemacht" weltweit einen Publikums- und Kritikererfolg, der mit einer Oscar-Nominierung gekrönt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How to Train Your Dragon Regie: Dean Deblois, Chris Sanders Drehbuch: William Davies, Chris Sanders, Dean Deblois Altersempfehlung: ab 6