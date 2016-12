TNT Comedy 19:05 bis 19:30 Comedyserie Two and a Half Men Der Kirchenbesuch USA 2010 16:9 Merken Zwischen Chelsea und Charlie ist es aus und Charlie verfällt in eine tiefe Depression. Nachdem er sich wochenlang in seinem Zimmer verkrochen hat, bricht er nach Las Vegas auf und kommt als verheirateter Mann zurück. Wie sich herausstellt, ist seine neue Ehefrau zwar bereits verheiratet, allerdings stellt das für Charlie kein größeres Problem dar. Wichtig ist nur, dass sie gut aussieht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6