TNT Comedy 17:30 bis 17:55 Comedyserie Two and a Half Men Furzwitze, Torte und Celeste USA 2010 16:9 Aus Liebeskummer komponiert Jake ein Lied für seine Ex-Freundin und holt sich Rat bei Onkel Charlie. Alan ist indes nach wie vor erfolglos auf Partnersuche und findet bei Judiths Mann Herb ein offenes Ohr. Die beiden verbindet bald eine tiefe Freundschaft, die Judith zu zerstören versucht. Schließlich verbietet sie Herb den Kontakt mit Alan. Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Joe Dietl (Mailman Mike) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6