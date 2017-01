Die Enterprise transportiert ein Friedensgeschenk vom kriosianischen Volk für den Herrscher von Valt Minor. Auf dem Weg dorthin begegnen sie einem Ferengi-Schiff in Not und retten zwei Mann. Dies stellt sich jedoch als Fehler heraus als die beiden versuchen das wertvolle Geschenk zu stehlen. Zwar können sie daran gehindert werden, allerdings ist das schützende Stasis-Feld zerstört, und eine wunderschöne Frau, Kamala (Famke Janssen) kommt zum Vorschein. Als Picard (Patrick Stewart) und sie zusammenarbeiten müssen, entwickeln sie eine starke, aber hoffnungslose Zuneigung zueinander. In Google-Kalender eintragen