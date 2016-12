Syfy 20:15 bis 21:45 Sonstiges Sharknado USA 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Sharpokalypse" in Amerika: Ein Tornado vor der Westküste der USA wirbelt eine Flut gefräßiger Haie auf und nimmt Kurs auf Los Angeles. Surfer und Barbesitzer Fin (Ian Ziering) kennt nur ein Ziel: Er will seine Noch-Ehefrau April (Tara Reid) und die gemeinsame Tochter Claudia (Aubry Peeples) retten. Gemeinsam mit seinen Freunden Baz (Jaason Simmons) und Nova (Cassie Scerbo) stellt er sich den vom Himmel heranstürzenden Haien: Von einem Hubschrauber aus wollen sie Dynamit in das Auge des Tornados werfen und so den Bestien den Gar ausmachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Ziering (Fin Shepard) Tara Reid (April Wexler) John Heard (George) Cassie Scerbo (Nova Clarke) Jaason Simmons (Baz Hogan) Alex Arleo (Bobby) Neil H. Berkow (Carl Hubert) Originaltitel: Sharknado Regie: Anthony C. Ferrante Drehbuch: Thunder Levin Kamera: Ben Demaree Musik: Ramin Kousha Altersempfehlung: ab 16