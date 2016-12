Syfy 15:30 bis 16:20 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Such - und Rettungsaktion CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Colonel Carter (Amanda Tapping) wird vom einzigen Überlebenden über die Explosion informiert. McKay (David Hewlett) und Lorne (Kavan Smith) können schnell geborgen werden, aber es gibt noch weitere Verschüttete. Zudem befindet sich die hochschwangere Teyla (Rachel Luttrell) noch auf dem Wraith Cruiser und McKay muss als Entbindungshelfer einspringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Connor Trinneer (Michael Kenmore) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Martin Gero Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith