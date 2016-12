Syfy 13:50 bis 14:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Verwandte (2) CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Teyla wird vermisst. Sie wurde von Michael in sein Versteck verschleppt. Verzweifelt sucht sie nach einer Fluchtmöglichkeit. Während der Suche nach ihr machen Sheppard und sein Team eine verblüffende Entdeckung: Sie finden den bei einer Explosion in Atlantis getöteten Dr. Carson Beckett quicklebendig als Gefangenen in einer von Michaels Operationsbasen. Zurück in Atlantis soll Dr. Keller untersuchen, ob Beckett tatsächlich derjenige ist, der er vorgibt zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Connor Trinneer (Michael Kenmore) Patrick Sabongui (Kanaan) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Alan McCullough Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16