Syfy 09:40 bis 10:25 SciFi-Serie Defiance Ostinato in Weiß USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nach einem grauenvollen Mord jagen Nolan (Grant Bowler) und Irisa (Stephanie Leonidas) die dafür verantwortliche Bestie, die in Defiance frei herumläuft, während Doc Yewll (Trenna Keating) das Opfer untersucht. Unterdessen weigert sich Amanda (Julie Benz), Stahma (Jaime Murray) nach ihrer Rückkehr willkommen zu heißen, und T'evgin (Conrad Coates) erfährt etwas Verstörendes über seine Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bowler (Joshua Nolan) Julie Benz (Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Jesse Rath (Alak Tarr) Originaltitel: Defiance Regie: Michael Nankin Drehbuch: Rockne S. O'Bannon, Kevin Murphy, Michael Taylor, Bryan Q. Miller Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16