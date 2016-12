History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Haie D 2009 Stereo 16:9 Merken "Kein Tier auf der Erde wird so schnell und gnadenlos ausgerottet wie der Hai", sagt der seit Jahren im Tierschutz engagierte Schauspieler Hannes Jaenicke. Für die Dokumentation reist er nach Hawaii, um Haie in ihrem Lebensraum hautnah zu beobachten. Ohne Käfig und Schutzanzug kommt er den gefürchteten Räubern verdammt nah. Haie werden vor allem wegen ihrer Flossen gejagt. Hannes Jaenicke macht sich mit versteckter Kamera und als europäischer Restaurantbesitzer getarnt auf die riskante Suche nach den Hintermännern im Handel mit der Delikatesse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hannes Jaenicke: Im Einsatz für ?