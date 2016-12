History 16:00 bis 16:25 Dokusoap Käpt'n Kasi - Auf hoher Spree Schöner Fahren D 2015 Stereo 16:9 Merken Zusammen mit einer Bekannten beginnt Kasi mit den "kosmetischen" Verschönerungen seiner "Woody". Nachdem die beiden Hand angelegt haben, erstrahlt das Hausboot in neuem Glanz und lockt sogar ein bekanntes Gesicht an: Schauspieler und Moderator Thomas Ohrner, der schon lange mit dem Gedanken spielt, sich ein Hausboot zuzulegen, bittet "an Bord kommen zu dürfen". Und wenn man schon einmal die Chance hat, sein Boot mit einem waschechten Kapitän zu teilen, überlegt man nicht zweimal. Gemeinsam brechen Kasi und Thomas zu einem ganz besonderen historischen Ort der Berliner Wassergeschichte auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Käpt'n Kasi - Auf hoher Spree Altersempfehlung: ab 12